Нападающие «Динамо» О'Делл и Петерссон покинули команду

Главный тренер «Динамо» Алексецй Кудашов заявил, что нападающие Эрик О'Делл и Андре Петерссон покинули команду.

«Они решили уехать», — приводит слова Кудашова ТАСС.

Ранее президент московского клуба Виктор Воронин сообщил, что руководство команды будет общаться с легионерами на предмет их участия в следующем раунде плей-офф КХЛ.

Помимо О'Делла и Петерссона, в составе «Динамо» из иностранцев выступают шведы Антон Ведин, Оскар Линдберг, а также канадец Роб Клинкхаммер.

Во втором раунде плей-офф КХЛ «Динамо» сыграет с ЦСКА, серия стартует 17 марта.