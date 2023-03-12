Плющев объяснил, за счет чего «Торпедо» победило «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу «Торпедо» в овертайме шестого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ над «Динамо» (2:1 ОТ).

Благодаря этой победе нижегородцы вышли во второй раунд Кубка Гагарина.

«На протяжении всего сезона «Торпедо» было выше в турнирной таблице, чем «Динамо», показывало стабильный хоккей. Две совершенно равные команды, но у «Динамо» побольше опыта, выступлений в плей-офф. «Торпедо» за последние несколько лет впервые прошло в эту стадию. Упорная игра в овертайме от нижегородцев! Они были поубедительнее, чем «Динамо», которое спешило за голами. Спешка повлияла на результат матча», — сказал Плющев «СЭ».

Соперник «Торпедо» по второму раунду плей-офф определится после завершения серии ЦСКА — «Северсталь» (счет в серии — 3-3). В полуфиналах конференций в Кубке Гагарина идет перепосев команд, по итогам которого лучшая команда из каждой конференции сыграет с худшей, а две других образуют вторую пару.