Кубок Гагарина-2024 установил новый рекорд общей посещаемости матчей плей-офф КХЛ

Кубок Гагарина-2024 обновил рекорд общей посещаемости матчей плей-офф, сообщается в официальном Telegram-канале КХЛ.

Общая посещаемость матчей текущего плей-офф составила 736 179 зрителей. Предыдущее лучшее достижение (729 876 зрителей) было установлено в прошлом сезоне.

20 апреля на «Арене Металлург» в Магнитогорске состоялся второй матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом», который завершился победой хозяев (1:0).

«Магнитка» увеличила преимущество в серии (2-0). Следующая игра между командами пройдет 22 апреля в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.