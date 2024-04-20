Разин — о незасчитанной шайбе Маклюкова: «Команда радуется его голу на каждой тренировке»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина, а также оценил эпизод с отмененной шайбой Алексея Маклюкова.

В первом периоде прошедшей встречи гол защитника магнитогорцев не был засчитан после видеопросмотра из-за положения вне игры.

«Тяжелая игра, финал есть финал. Обе команды играли на результат, строго действовали в обороне. Она начиналась из зоны атаки, когда обе команды боялись пропустить контратаки. Мы сегодня справились с этим. Несмотря на то, что проиграли по броскам, по игре мы выглядели достойно. У «Локомотива» крупные ребята. Сегодня было важно не проиграть свой пятак. Они были заряжены закопать гол. Были моменты, когда шайба ходила рядом, но ребята молодцы: выстояли и выиграли пятак. С моей точки я вообще не видел момент с незасчитанным голом «Локомотива». Наш видеотренер сразу сказал, что был пас рукой. Ребят, которые были на льду, сказали то же самое. Алексей Маклюков никак не может забить в этом сезоне. Ребята на скамейке радовались даже не тому, что он забил в игре. Они радуются его голу на каждой тренировке. Я думаю, что он забьет в решающем матче в овертайме», — сказал Разин.

«Металлург» ведет в серии со счетом 2-0. Третья игра между командами состоится 22 апреля в Ярославле. Начало — в 19.00 мск.