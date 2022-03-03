«Металлург» и «Барыс» проведут второй матч серии плей-офф КХЛ в 17.00

В четверг, 3 марта, «Металлург» на своем льду примет «Барыс» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

В первой встрече «Барыс» одержал победу со счетом 3:2 и повел в серии 1-0. В этом очном противостоянии «Металлург» не может обыграть соперника уже на протяжении трех игр кряду.

Следить за матчем «Металлург» — «Барыс» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.