Форвард «Авангарда» Мирошниченко проходит лечение в Германии и может полностью пропустить следующий сезон

«Авангард» выступил с заявлением по поводу ситуации с нападающим Иваном Мирошниченко.

«После одного из обследований у хоккеиста «Авангарда» Ивана Мирошниченко были выявлены проблемы со здоровьем, в настоящий момент игрок проходит лечение в Германии. Существует вероятность того, что он пропустит весь следующий сезон.

Хоккейный клуб «Авангард» окажет игроку полную поддержку, возьмёт на себя все расходы, связанные с лечением. Желаем Ване скорейшего выздоровления и возвращения на лед!" — говорится в заявлении на сайте омского клуба.

В сезоне-2021/22 18-летний Мирошниченко набрал 16 (10+6) очков в 31 матче за «Омские Крылья» в ВХЛ. 14 февраля сообщалось, что форвард занял 11-е место в рейтинге предстоящего драфта НХЛ-2022 по версии The Athletic.