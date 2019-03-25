Кубок Гагарина-2019, финалы конференций: расписание и результаты матчей

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КХЛ. Кубок Гагарина-2019. Третий раунд

Западная конференция

ЦСКА (1) – СКА (2)

Первый матч – 28 марта, 19.30, Москва. Онлайн.

Второй матч – 30 марта, 17.00, Москва. Онлайн.

Третий матч – 1 апреля, 19.30, Санкт-Петербург. Онлайн.

Четвертый матч – 3 апреля, 19.30, Санкт-Петербург. Онлайн.

Пятый, шестой и седьмой матчи, если потребуется, – 5, 7 и 9 апреля.

Счет в серии: 0-0.

Восточная конференция

Авангард (4) – Салават Юлаев (6)

Первый матч – 29 марта, 19.30, Балашиха. Онлайн.

Второй матч – 31 марта, 17.00, Балашиха. Онлайн.

Третий матч – 2 апреля, 17.00, Уфа. Онлайн.

Четвертый матч – 4 апреля, 17.00, Уфа. Онлайн.

Пятый, шестой и седьмой матчи, если потребуется, 6, 8 и 10 апреля.

Счет в серии: 0-0.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей