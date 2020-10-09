Кровавая драка в матче минского «Динамо» и «Куньлуня». Слабонервным не смотреть!

Во втором периоде матча регулярного сезона КХЛ между минским «Динамо» и «Куньлунем» произошла жесткая драка. Защитник китайского клуба Виктор Балдаев подрался с минчанином Дмитрием Захаренко, поединок закончился кровью — Знахаренко покинул лед с окоровавленным ухом.

Драка второго периода. Слабонервным не смотреть. pic.twitter.com/JPAqotJhop — ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) October 9, 2020

Оба хоккеиста получили пятиминутные штрафы.