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Кровавая драка в матче минского «Динамо» и «Куньлуня». Слабонервным не смотреть!

21:38
Дмитрий Знахаренко после драки с Виктором Балдаевым. Фото Twitter
Дмитрий Знахаренко после драки с Виктором Балдаевым. Фото Twitter
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Во втором периоде матча регулярного сезона КХЛ между минским «Динамо» и «Куньлунем» произошла жесткая драка. Защитник китайского клуба Виктор Балдаев подрался с минчанином Дмитрием Захаренко, поединок закончился кровью — Знахаренко покинул лед с окоровавленным ухом.

Оба хоккеиста получили пятиминутные штрафы.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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