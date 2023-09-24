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Сегодня, 15:13

Кросби считает, что Макдэвид способен набрать 170 очков за сезон

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Коннор Макдэвид.
Фото Global Look Press

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби считает, что форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид может набрать 170 очков за один регулярный сезон в НХЛ.

В сезоне-2022/23 Макдэвид набрал 153 (64+89) очка в 82 играх. 26-летний канадец стал первым хоккеистом в XXI веке, достигшим отметки в 150 результативных действий за регулярный чемпионат.

«Я не думал, что у него получится набрать 150 очков, но он нашел способ это сделать. Не думаю, что для Коннора есть что-то невозможное в плане цифр. Он всегда находит возможность выйти на новый уровень, делает это снова и снова. Я бы ни за что не стал ставить против него», — приводит официальный сайт НХЛ слова Кросби.

Регулярный чемпионат НХЛ-2023/24 стартует 11 октября.

Коннор Макдэвид
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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