«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ 24 сентября

«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 24 сентября, в воскресенье. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани. Начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры можно посмотреть на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — 16.50 мск. Также за играми регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 следите на сервисе Кинопоиск по платной подписке.

Жители Татарстана смогут посмотреть игру местной команды в прямом эфире на телеканале «ТНВ Татарстан».

Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.

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