«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прямая трансляция матча КХЛ
«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ 24 сентября
«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 24 сентября, в воскресенье. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани. Начало — в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию игры можно посмотреть на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — 16.50 мск. Также за играми регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 следите на сервисе Кинопоиск по платной подписке.
Жители Татарстана смогут посмотреть игру местной команды в прямом эфире на телеканале «ТНВ Татарстан».
Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|10
|8
|2
|16
|2
|Торпедо
|8
|6
|2
|13
|3
|Спартак
|10
|6
|4
|13
|4
|Сочи
|9
|6
|3
|12
|5
|Локомотив
|9
|6
|3
|12
|6
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|7
|ЦСКА
|10
|4
|6
|9
|8
|Северсталь
|8
|4
|4
|9
|9
|СКА
|9
|4
|5
|8
|10
|Динамо Мн
|8
|3
|5
|7
|11
|Витязь
|10
|1
|9
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Лада
|10
|6
|4
|13
|3
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|4
|Автомобилист
|10
|5
|5
|12
|5
|Авангард
|8
|5
|3
|11
|6
|Сибирь
|9
|5
|4
|11
|7
|Сал. Юлаев
|8
|5
|3
|10
|8
|Трактор
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|9
|3
|6
|8
|10
|Барыс
|9
|2
|7
|7
|11
|Адмирал
|8
|2
|6
|6
|12
|Нефтехимик
|9
|2
|7
|5
Результаты / календарь
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
|24.09
|17:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|24.09
|17:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
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