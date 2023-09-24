Бурмистров: «Надеюсь, Ковальчук вернется в «Спартак»
Центрфорвард «Спартака» Александр Бурмистров, выступавший в НХЛ, нескольких клубах КХЛ и сборной России, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о переходе в московский клуб и выразил надежду, что Илья Ковальчук вернется в хоккей и сыграет за красно-белых.
— Часть прошлого сезона вы провели в «Магнитке», которая годом ранее выходила в финал Кубка Гагарина и показывала отличный хоккей. В прошлом году вы вылетели от «Авангарда» со счетом 0-4 в серии. Успели ли понять, что стало причиной такой игры, если учитывать, что состав команды почти не поменялся.
— Я не был в команде, когда они дошли до финала, поэтому не могу понять, что произошло. Что-то пошло не так.
— Был ли вариант, что вы останетесь в «Металлурге»?
— Если честно, то даже не рассматривал это предложение, потому что сразу после сезона мы с агентом поговорили по поводу «Спартака» и шли уже в этом направлении.
— Ходили слухи, что Илья Петрович Воробьев может оказаться в НХЛ. Вы верите в это?
— Да, он хороший тренер, владеет языком. Если он поедет во «Флориду» помогать Полу Морису, то это будет сильный тандем.
— Вы работали с Полом Морисом?
— Да.
— В чем его особенность? В России у него не получилось, а там он до сих пор в порядке.
— Он очень сильный мотиватор, позволяет играть в хоккей, но при этом ждет хорошей игры в обороне тоже. Илья Петрович такой же.
— Как вы считаете, можем ли мы еще увидеть Илью Ковальчука в большом хоккее?
— Я на это очень надеюсь. Он настоящая машина, может еще играть и играть.
— Как считаете, насколько сложно вернуться в хоккей после такой большой паузы? У Ковальчука есть огромный авторитет, но его нужно подтверждать в каждой смене.
— Мне кажется, что здесь главное — форма, в которой сейчас Илья находится. Если он работал над собой, то все возможно. Я смотрел прощальный матч Даниса Зарипова и могу сказать, что Ковальчук в хорошей форме.
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