Крикунов станет консультантом сборной Казахстана

«СЭ» стало известно, где продолжит карьеру главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов. По нашим данным, после ухода из московского клуба он станет консультантом сборной Казахстана.

Напомним, во втором раунде Кубка Гагарина «Динамо» проиграло СКА (1-4 в серии).

70-летний Крикунов возглавил бело-голубых в октябре 2018 года. До этого он работал в разных клубах КХЛ, а также возглавлял национальные сборные нескольких стран. В сборной Казахстана он уже работал с 2012 по 2013 год.

(Алексей Шевченко)