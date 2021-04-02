Брагин объяснил смену вратаря после первого периода матча с ЦСКА
22:02
Главный тренер СКА Валерий Брагин объяснил замену вратаря Магнуса Хелльберга на Александра Самонова после первого периода матча против ЦСКА (0:3).
— Обычно в перерыве используют другие методы мотивации. Это связано с состоянием здоровья Хелльберга?
— Нет, не связано.
— Тогда почему его заменили?
— Ну вот так решили.
2 апреля московские армейцы одержали победу над СКА в первом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. Вторая игра пройдет в Москве 4 апреля, начало — в 17.00 по московскому времени.
(Артур Хайруллин)
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