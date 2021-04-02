Брагин объяснил смену вратаря после первого периода матча с ЦСКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин объяснил замену вратаря Магнуса Хелльберга на Александра Самонова после первого периода матча против ЦСКА (0:3).

— Обычно в перерыве используют другие методы мотивации. Это связано с состоянием здоровья Хелльберга?

— Нет, не связано.

— Тогда почему его заменили?

— Ну вот так решили.

2 апреля московские армейцы одержали победу над СКА в первом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. Вторая игра пройдет в Москве 4 апреля, начало — в 17.00 по московскому времени.

(Артур Хайруллин)