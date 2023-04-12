Крикунов — о Гашеке: «Пусть вернет деньги в «Спартак», которые он получал в России»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на последнее высказывание бывшего чешского вратаря «Спартака» Доминика Гашека, который призвал спортсменов выступить против участия россиян в международных соревнованиях.
«Антироссийская позиция Гашека? Непонятно, что с ним случилось, он играл в НХЛ, где много россиян было даже при нем, и все равно так обозлен. Ну так пусть вернет деньги в «Спартак», которые он получал в России. Это российские деньги, на которые он жил и ел. Никакого уважения не осталось. Да, время непростое для всех, но не стоит так радикально реагировать на российских хоккеистов и спортсменов», — приводит Sport24 слова Крикунова.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе.
|Финал
|Счет в серии
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Ак Барс -
Ак Барс -
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
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СКА - Динамо Мн
|4 - 2
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Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|12.04
|19:00
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ЦСКА – СКА
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