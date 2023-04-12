Крикунов — о Гашеке: «Пусть вернет деньги в «Спартак», которые он получал в России»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на последнее высказывание бывшего чешского вратаря «Спартака» Доминика Гашека, который призвал спортсменов выступить против участия россиян в международных соревнованиях.

«Антироссийская позиция Гашека? Непонятно, что с ним случилось, он играл в НХЛ, где много россиян было даже при нем, и все равно так обозлен. Ну так пусть вернет деньги в «Спартак», которые он получал в России. Это российские деньги, на которые он жил и ел. Никакого уважения не осталось. Да, время непростое для всех, но не стоит так радикально реагировать на российских хоккеистов и спортсменов», — приводит Sport24 слова Крикунова.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе.