Кожевников выступил против переименования Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, как относится к идее переименования Кубка Гагарина.

— Прижилось ли название Кубок Гагарина?

— Конечно, прижилось. Все же говорят, и никто не ошибается. Кубок Гагарина — это почетно. Для страны хороший Кубок, — приводит «Спорт День за Днем» слова Кожевникова.

— Если возникнет идея назвать иначе, какие могут быть варианты?

— Вообще не должно такого быть, вы что?! Это почетно, и вызывает гордость. Первый космонавт в мире, вы что? Это офигительная вещь (смеется)! У нас хоккеистов, конечно, много было хороших, и можно было в честь них назвать, но Юрий Гагарин — это святое. Все правильно, что так назвали, это почетно, уважуха.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году советский летчик-космонавт Юрий Гагарин совершил полет в космос.

В 2008 году появилась Континентальная хоккейная лига. КХЛ назвала свой главный трофей в честь космонавта, который очень любил хоккей.