Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец на пресс-конференции после победы в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ над СКА (9:5) подробно ответил на обвинения Романа Ротенберга.

Главный тренер питерцев после игры заявил, что «соперник пошел убивать» Сергея Толчинского по указанию Кравца.

— Мы очень довольны результатом. Рады, что после досадного поражения в Магнитогорске проявили характер и сыграли хорошо, — отметил Кравец. Самые важные моменты — это характер, уверенность, коллективный дух и дисциплина. Достаточно много бросали, играли агрессивно. Хорошее шоу для всех болельщиков в России.

— Ротенберг заявил, что вы чуть ли не отправили Холодилина убивать Толчинского.

— Мне не очень приятно это обсуждать, потому что на протяжении всей своей тренерской карьеры я никогда не заказывал драки и не заставлял игроков драться — в моей голове этого никогда не было. Я никогда не терпел подлость.

Не знаю, откуда эти выдумки у Романа Борисовича. Есть достаточно много игроков и людей, которые работали со мной в Санкт-Петербурге и которые могут сказать про меня правду. А здесь — чистая неправда. Я считаю, что она оскорбительна и неправильна. Тем более, я тоже главный тренер.

Нужно уважать своего соперника несмотря на то, что ты проиграл. Если он так решил, то это его личное мнение. Ситуация игровая — нормальный силовой прием. Если бы кого-то убили, то было бы удаление. Своих подопечных я всех учил играть душой и быть честными. Если надо драться — деритесь. Но, чтобы не было подлости и гадости — за это я теряю уважение к игрокам.