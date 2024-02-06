Ротенберг: «Нужно разобрать момент, когда Толчинского пытались прибить»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после поражения в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ от «Авангарда» (5:9) подробно высказался о силовом приеме на Сергее Толчинском. Форварда питерцев увели в раздевалку после удара нападающего омичей Никиты Холодилина.

«С нашей стороны хорошее начало. Хорошо двигались на фоне усталости — график тяжелый. Ребята молодцы, проявили характер. Забили хорошие голы, но допустили ошибки, — отметил Ротенберг. — Но этот момент, когда Сережу Толчинского пытались прибить, нужно разобрать. Не первый раз так происходит. Я помню, когда здесь пытались так же хотели прибить Лукоянова. Нужно разобраться, почему так происходит, потому что нам нужны игроки. Если у нас не будут играть эти ребята, то кто у нас будет играть? Это все разберут профессионалы. Мы в них верим».

Тренер СКА сказал, что пока новостей по состоянию Толчинского нет.

«Нужен анализ. Пока нет никаких новостей, к сожалению. Надеемся, что все поедут с нами. Он парень крепкий и держит удар, несмотря ни на что. Грязь в хоккее не нужна — так мы потеряем и спонсоров, и болельщиков. Ожидали такое от соперника. Кравец такие же указания давал, когда работал в СКА и в «Сочи». Но это неправильно. Зачем так заставлять своих игроков бить в голову и идти на такие приемы?» — заключил Ротенберг.