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Сегодня, 19:43

Ротенберг: «Нужно разобрать момент, когда Толчинского пытались прибить»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после поражения в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ от «Авангарда» (5:9) подробно высказался о силовом приеме на Сергее Толчинском. Форварда питерцев увели в раздевалку после удара нападающего омичей Никиты Холодилина.

«С нашей стороны хорошее начало. Хорошо двигались на фоне усталости — график тяжелый. Ребята молодцы, проявили характер. Забили хорошие голы, но допустили ошибки, — отметил Ротенберг. — Но этот момент, когда Сережу Толчинского пытались прибить, нужно разобрать. Не первый раз так происходит. Я помню, когда здесь пытались так же хотели прибить Лукоянова. Нужно разобраться, почему так происходит, потому что нам нужны игроки. Если у нас не будут играть эти ребята, то кто у нас будет играть? Это все разберут профессионалы. Мы в них верим».

Тренер СКА сказал, что пока новостей по состоянию Толчинского нет.

«Нужен анализ. Пока нет никаких новостей, к сожалению. Надеемся, что все поедут с нами. Он парень крепкий и держит удар, несмотря ни на что. Грязь в хоккее не нужна — так мы потеряем и спонсоров, и болельщиков. Ожидали такое от соперника. Кравец такие же указания давал, когда работал в СКА и в «Сочи». Но это неправильно. Зачем так заставлять своих игроков бить в голову и идти на такие приемы?» — заключил Ротенберг.

Сергей Толчинский
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА
Роман Ротенберг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 61 40 21 86
2 Авангард 59 40 19 84
3 Сал. Юлаев 60 38 22 81
4 Автомобилист 61 33 28 73
5 Ак Барс 59 35 24 72
6 Трактор 59 33 26 72
7 Лада 61 29 32 71
8 Нефтехимик 60 25 35 61
9 Амур 60 24 36 60
10 Сибирь 60 24 36 57
11 Адмирал 60 18 42 47
12 Барыс 59 19 40 45
Западная конференция И В П О
1 СКА 60 40 20 83
2 Локомотив 59 39 20 82
3 Динамо М 59 37 22 80
4 Спартак 60 35 25 78
5 Торпедо 59 32 27 69
6 Северсталь 58 30 28 67
7 ЦСКА 60 30 30 66
8 Динамо Мн 59 27 32 59
9 Куньлунь РС 61 21 40 48
10 Сочи 59 19 40 45
11 Витязь 59 18 41 43
Результаты / календарь
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11.02
6.02 16:30
Барыс – Амур
 0 : 2
6.02 16:30
Авангард – СКА
 9 : 5
6.02 17:00
Сал. Юлаев – ЦСКА
 2 : 0
6.02 17:00
Металлург Мг – Адмирал
 5 : 1
6.02 19:00
Витязь – Сочи
 - : -
6.02 19:30
Динамо Мн – Северсталь
 - : -
6.02 19:30
Торпедо – Трактор
 - : -
6.02 19:30
Динамо М – Автомобилист
 - : -
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