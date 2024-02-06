Ротенберг: «Соперник пошел убивать Толчинского по указанию Кравца»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг резко высказался после поражения в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ от «Авангарда» (5:9).

«Момент, когда соперник пошел убивать Толчинского, это было указание Михаила Кравца. Он у нас в СКА такие же вещи делал. Это неправильно. Зачем убивать игроков на льду? Надо играть в хоккей», — сказал Ротенберг в интервью после игры.

Толчинский получил повреждение в концовке второго периода после силового приема нападающего «Авангарда» Никиты Холодилина. 29-летний россиянин не смог самостоятельно покинуть лед, его увели в раздевалку. За Толчинского вступился Алекс Гальченюк, но Холодилин победил в драке.

Арбитры долго просматривали момент, но в итоге решили не наказывать Холодилина за силовой прием. Он и Гальченюк получили по малому штрафу за грубость.