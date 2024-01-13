Кравец: «Вся дальневосточная поездка оказалась удачной»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Амуром» (3:1) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Такая же сложная игра, как и вчера. Отмечу меньшинство, выстояли пять минут и вообще не пропустили. Понравилась игра вратаря и командные действия: любые ошибки ребята исправляли, не перекидывали стрелки друг на друга. Вообще, вся эта дальневосточная поездка оказалась удачной, выиграли все матчи. Такие победы закаляют команду, оставляют в памяти много положительных моментов», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Авангард» одержал пятую победу подряд. Омский клуб набрал 71 очко и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.