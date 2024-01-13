«Автомобилист» и «Лада» в субботу, 13 января, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «Уралец» в Екатеринбурге. Начало — 14:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Автомобилист» — «Лада» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Автомобилист» набрал 61 очко и занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Лады» 59 баллов, команда находится на 6-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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