Кознев: «Для команды Разина не существует стереотипов — мы видим, как она их ломает»
Бывший форвард «Северстали» Алексей Кознев поделился мнением об игре команды под руководством Андрея Разина.
— В целом серия отражает тенденции сезона — непредсказуемые результаты, интриги, — приводит слова Кознева «РБ Спорт». — То, что армейцам не удается сломить сопротивление соперника, можно объяснить. Мы видим, что «Северсталь» — команда, хоть и молодая, но обученная, грамотная. Есть качественные исполнители. К тому же это очень тренерская команда, которая подчинена выполнению задачи, которую перед ней ставит Андрей Разин. Ну с ЦСКА все понятно: лидер, обладатель Кубка Гагарина, команда с мастерами и характером. Но «Северсталь» оказала ей достойное сопротивление. Это в хоккее самое интересное.
— ЦСКА выиграл четвертый матч 9:3, а шестой проиграл 0:3. О чем говорят такие перепады в результатах?
— Да о чем угодно. На цифры вообще не надо обращать внимания. Можно выиграть 9:3, потом проиграть. Или выигрывать матчи подряд с минимальным счетом. Каждая дуэль — отдельная история, за количество шайб очков не добавляют. В один день сложилось так: кто-то приболел, кого-то тренеры не поставили на игру, игроки допустили ошибки технические и тактические — все это составляющие одного результата. В другой день все может перевернуться.
— Есть у «Северстали» реальный шанс выиграть серию у ЦСКА?
— Шансы равны на самом деле. Несмотря на то что армейцы играют последний матч в Москве, эмоциональный фон лучше у «Северстали». Что и показал последний матч. Трудно отдать кому-то приоритет. От ЦСКА ждут победы, в этом плане на него давит ответственность. С другой стороны, у них более опытные игроки, по идее, они должны проходить «Северсталь». Просто для команды Разина не существует стереотипов. Они их ломают, что мы и видели в последние годы.
Счет в серии «Северсталь» — ЦСКА 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 14 марта в Москве и начнется в 19:30 мск.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 3
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|14.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|14.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -