Кожевников — о победе «Автомобилиста» над «Металлургом»: «Такие матчи — это большое переживание для тренеров»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» победу «Автомобилиста» над «Металлургом» (5:3) в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Это две равные команды. Нельзя выделить фаворита в этой серии. Команды показали хороший и агрессивный хоккей. Такие матчи — это большое переживание для тренеров, а болельщики получили удовольствие. Будем ждать 7 матчей в этой серии. Не думаю, что это поражение скажется на игре «Металлурга», — сказал Кожевников «СЭ».

«Автомобилист» сравнял счет в серии — 2-2. Пятый матч пройдет 11 апреля в Магнитогорске. Начало — в 17.00 мск.