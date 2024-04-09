«Автомобилист» — «Металлург»: видеообзор четвертого матча серии Кубка Гагарина

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«Автомобилист» дома победил «Металлург» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 5:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

«Автомобилист» сравнял счет в серии — 2-2. Пятый матч пройдет в Магнитогорске 11 апреля. Начало — в 17.00 мск.