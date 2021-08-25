Кожевников считает, что потолок зарплат в КХЛ нужно убрать

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление президента КХЛ о том, что звездных игроков не будут выводить из-под потолка зарплат.

«Я согласен с мнением Алексея Морозова. Как будут определятся те, кого будут выводить из потолка? По мнению болельщиков? Будут возникать конфликты. Я считаю, что все игроки КХЛ должны быть в равных условиях. Либо потолок зарплат есть, либо его нужно убирать совсем. Я не очень отношусь к ограничениям по зарплате. Я бы отменил потолок зарплат», — сказал Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В этом сезоне потолок зарплат в КХЛ для всех команд составляет 900 миллионов рублей. Инсайды «СЭ» о платежных ведомостях ряда клубов, их можно изучить здесь.