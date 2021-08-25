Вайсфельд поддержал решение президента КХЛ не выводить хоккеистов из-под потолка зарплат

Известный хоккейный функционер и телекомментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал «СЭ» решение президента КХЛ Алексея Морозова не выводить звездных хоккеистов из-под потолка зарплат лиги.

«Абсолютно правильно, что на данный момент не рассматривается предложение выводить звездных хоккеистов из-под потолка зарплат лиги, потому что чемпионат начинается через неделю. Но если говорить о следующем сезоне, то я думаю, что это неплохая идея. Просто нельзя менять правила соревнований непосредственно перед ними. Если и принимать такое решение, то минимум за год, чтобы люди смогли подготовиться. Мне кажется, если жестко соблюдать потолок зарплат, допустим, можно его еще на 50 миллионов понизить, но ввести одну звезду, то тогда будет возможность привозить игроков звездного уровня. Также это будет некий дополнительный аргумент в общении с НХЛ», — сказал Вайсфельд в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В этом сезоне потолок зарплат в КХЛ для всех команд составляет 900 миллионов рублей. У «СЭ» есть инсайды о платежных ведомостях ряда клубов, их можно изучить здесь.