Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

КХЛ не рассматривает выведение звездных игроков из-под потолка зарплат

10:42
Президент КХЛ Алексей Морозов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Президент КХЛ Алексей Морозов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал предложение выводить звездных хоккеистов из-под потолка зарплат лиги.

«На данный момент мы не рассматриваем такого варианта», — цитирует ТАСС Морозова.

В этом сезоне потолок зарплат в КХЛ для всех команд составляет 900 миллионов рублей. У «СЭ» есть инсайды о платежных ведомостях ряда клубов, их можно изучить здесь.

Инсайды о зарплатах в КХЛ. Сколько получают игроки «Локомотива»? //
Инсайды о зарплатах в КХЛ. Сколько получают игроки «Динамо»? Как клуб справится с потерей лучшего снайпера лиги? //
Инсайды о зарплатах в КХЛ. Сколько получают игроки ЦСКА? И хватило ли бы денег на Капризова?

КХЛ стоит дать клубам вывести из потолка зарплат одну звезду. Тогда возвращение Капризова и Кузнецова будет реальным

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12214177

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Зенит» уничтожит ЦСКА, «Локо» и «Динамо» удивят болельщиков? Прогноз «СЭ» на 6-й тур РПЛ
Мамаев: «На поминках отца приходит сообщение от Аланы: «Мне пришли крема на 70 тысяч, оплати»
Разыгран первый комплект медалей Паралимпиады
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд