КХЛ не рассматривает выведение звездных игроков из-под потолка зарплат

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал предложение выводить звездных хоккеистов из-под потолка зарплат лиги.

«На данный момент мы не рассматриваем такого варианта», — цитирует ТАСС Морозова.

В этом сезоне потолок зарплат в КХЛ для всех команд составляет 900 миллионов рублей. У «СЭ» есть инсайды о платежных ведомостях ряда клубов, их можно изучить здесь.

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