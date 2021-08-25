КХЛ не рассматривает выведение звездных игроков из-под потолка зарплат
Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал предложение выводить звездных хоккеистов из-под потолка зарплат лиги.
«На данный момент мы не рассматриваем такого варианта», — цитирует ТАСС Морозова.
В этом сезоне потолок зарплат в КХЛ для всех команд составляет 900 миллионов рублей. У «СЭ» есть инсайды о платежных ведомостях ряда клубов, их можно изучить здесь.
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КХЛ стоит дать клубам вывести из потолка зарплат одну звезду. Тогда возвращение Капризова и Кузнецова будет реальным
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