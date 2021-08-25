Григоренко назвал «неожиданным» назначение Федорова главным тренером ЦСКА

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко в интервью «Известиям» прокомментировал смену главного тренера в московском клубе и отметил, что привыкать к новому наставнику команде долго не придется.

— Это было неожиданно, тем более перед началом сборов. Но, думаю, руководство ЦСКА знает, что делает. Сергей Викторович очень опытный человек, великий хоккеист. Он очень много видел, обладает большим опытом, который будет нам передавать. Так что не вижу проблем, тем более штаб Никитина сохранился, все его помощники остались и сейчас, административный персонал тоже не менялся. Поэтому долго привыкать не приходится.

— Про Фёдорова говорят, что при своих предшественниках, даже не будучи тренером, он подключался к занятиям. Можете вспомнить, как это было при Никитине?

— Да, раньше, при Никитине, Сергей Викторович выходил на лед, помогал центральным нападающим в нюансах на вбрасываниях. С форвардами много работал, поэтому всегда находился при команде. И все его хорошо знают.

14 июля ЦСКА объявил о назначении Сергея Федорова на пост главного тренера клуба. На этой должности он сменил Игоря Никитина. 51-летний Федоров работает в ЦСКА с 2012 года, с 2013 года является членом наблюдательного совета клуба.