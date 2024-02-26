Кожевников подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ. Заключительные матчи лиги пройдут 26 февраля.

«У меня нет никаких разочарований по итогам регулярного чемпионата. Кого из команд или игроков я мог бы похвалить? Пожалуй, это будут «Амур», московское «Динамо», «Северсталь», которая достойно провела этот сезон, и, конечно, «Спартак». Чем можно объяснить выход команды из Хабаровска в плей-офф? В первую очередь грамотной работой тренерского состава. Там весьма неплохой подбор хоккеистов, что тоже является их заслугой», — цитирует Кожевникова RT.

Матч московских команд «Динамо» и ЦСКА в России в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ» и его сайт.