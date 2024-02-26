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Сегодня, 14:39

Кожевников подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ

Виктория Кравченко
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ. Заключительные матчи лиги пройдут 26 февраля.

«У меня нет никаких разочарований по итогам регулярного чемпионата. Кого из команд или игроков я мог бы похвалить? Пожалуй, это будут «Амур», московское «Динамо», «Северсталь», которая достойно провела этот сезон, и, конечно, «Спартак». Чем можно объяснить выход команды из Хабаровска в плей-офф? В первую очередь грамотной работой тренерского состава. Там весьма неплохой подбор хоккеистов, что тоже является их заслугой», — цитирует Кожевникова RT.

Матч московских команд «Динамо» и ЦСКА в России в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ» и его сайт.

Источник: https://kazan2024.rt.com/
Александр Кожевников
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 67 43 24 93
2 Авангард 67 43 24 92
3 Сал. Юлаев 67 41 26 88
4 Ак Барс 67 40 27 82
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 67 36 31 78
7 Лада 67 31 36 76
8 Амур 67 29 38 70
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 67 28 39 67
11 Адмирал 67 21 46 54
12 Барыс 67 20 47 48
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 67 45 22 96
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 67 40 27 88
5 Северсталь 67 36 31 80
6 ЦСКА 67 34 33 75
7 Торпедо 67 34 33 74
8 Динамо Мн 67 31 36 67
9 Куньлунь РС 67 24 43 54
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 67 20 47 47
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 - : -
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Сал. Юлаев – Северсталь
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Трактор – Амур
 - : -
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Торпедо – Лада
 - : -
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Ак Барс – Адмирал
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