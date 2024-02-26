КХЛ: заключительный день регулярного чемпионата

В понедельник, 26 февраля, завершится ФОНБЕТ регулярный чемпионат КХЛ. На данный момент известны 16 участников плей-офф, а также обладатель Кубка континента, которым во второй раз в истории стало московское «Динамо». Но четыре из восьми пар стартового раунда еще не сформированы.

В Восточной конференции уже известно, что «Ак Барс» начнет свой поход в плей-офф серией с «Автомобилистом». Первые встречи пройдут в Казани. Старт серии — 29 февраля. «Салават Юлаев» же получил в оппоненты челябинский «Трактор». Серия начнется в Уфе также 29 февраля.

На «Западе» сформированы также две пары: так, «Спартак» сыграет против «Северстали». Это противостояние стартует 29 февраля, первая игра состоится на льду красно-белых. А «Динамо» благодаря завоеванию Кубка континента получило в соперники минских одноклубников. Это противостояние начнется 1 марта в Москве.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию всего игрового дня.

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