Щитов: «Никишин готов для НХЛ. Не знаю, отпустит ли его СКА»

Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов оценил игру защитника СКА Александра Никишина в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

«Мне очень нравится игра Никишина. Нравится, что он атакующий защитник, выполняет все функции, действует очень уверенно. Думаю, что он готов для НХЛ. В СКА готовят качественных хоккеистов. Не знаю, правда, отпустят ли его», — приводит слова Щитова Legalbet.

На драфте НХЛ-2020 Никишин был выбран «Каролиной» под общим 69-м номером.

В текущем сезоне 22-летний защитник сыграл 67 матчей, в которых набрал 56 (17+39).

СКА занимает 2-е место в Западной конференции КХЛ, набрав 95 очков в 68 играх.