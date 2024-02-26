Кожевников: «Конечно, ЦСКА нежелательно попасть на СКА в первом раунде плей-офф КХЛ»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что ЦСКА нежелательно попасть на СКА в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Конечно, армейцам Москвы нежелательно попасть на СКА в первом раунде плей-офф. В игре СКА много задора и боевитости. С другой стороны, петербуржцы могут нарваться на опыт в лице игроков ЦСКА. А опыт выходит в Кубке Гагарина на первый план», — цитирует Кожевникова «РБ Спорт».

СКА занимает 2-е место в Западной конференции, набрав 95 очков в 68 матчах. ЦСКА идет на 6-й строчке с 75 очками за 67 игр.

26 февраля ЦСКА сыграет с московским «Динамо». Матч пройдет на «ВТБ Арене». Начало — в 19.30 мск.