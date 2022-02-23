«Главное, чтобы у него была жизнь». Кожевников отреагировал на обнаружение опухоли мозга у Амирова

Кожевников поддержал хоккеиста Амирова, у которого была обнаружена опухоль мозга

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на обнаружение опухоли мозга у нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«Важно понять, на какой стадии заболевание. Главное, чтобы у него была жизнь. Рано говорить о хоккее. В это жизни все бывает, надо трудиться. Я желаю ему только здоровья, чтобы он выдержал все это. Если играет в хоккей, значит, есть характер. Жалко», — сказал Кожевников «СЭ».

Ранее, 23 февраля, стало известно, что Амиров отправился на лечение в Германию и пропустит остаток сезона КХЛ.

В КХЛ 20-летний Амиров провел в общей сложности 70 матчей и набрал 18 (10+8) очков.