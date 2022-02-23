Спортивный врач рассказал, сможет ли Амиров вернуться в спорт после опухоли мозга

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на обнаружение опухоли мозга у нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«Опухоль мозга — это уже очень серьезно. Обычно начинается все с нарушения зрения и двигательной системы. Нужно срочно делать операцию, это единственный выход. Ему всего 20 лет, он еще молодой. Если недавно нашли и сделают операцию, он сможет вернуться в спорт», — сказал доктор Лю «СЭ».

Ранее, 23 февраля, стало известно, что Амиров отправился на лечение в Германию и пропустит остаток сезона КХЛ.

В КХЛ Амиров провел в общей сложности 70 матчей и набрал 18 (10+8) очков.