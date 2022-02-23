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Сегодня, 18:50

Третьяк: «Федерация хоккея России окажет Амирову всю необходимую помощь для выздоровления»

Третьяк заявил, что Федерация хоккея России окажет Амирову всю необходимую помощь для выздоровления
Анна Горшкова
Корреспондент

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на обнаружение опухоли мозга у нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«От имени ФХР и от себя лично желаю Родиону Амирову победить болезнь и как можно скорее начать выздоравливать. Лечение спортсмена обеспечивает клуб НХЛ «Торонто», мы находимся на связи с командой. Безусловно, ФХО готова оказать любую помощь, которая потребуется, — от поиска и привлечения врачей для участия в процессе лечения Амирова до любого необходимого содействия родным и близким спортсмена», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Ранее, 23 февраля, стало известно, что Амиров отправился на лечение в Германию и пропустит остаток сезона КХЛ. Спортсмен получил травму в предсезонном матче. После ряда обследований у врачей возникло подозрение на опухоль.

20-летний Амиров выступает в КХЛ за «Салават Юлаев». В нынешнем сезоне он провел 10 игр и набрал 3 (1+2) очка. Он не играл с 3 января.

«Торонто» выбрал россиянина на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под 15-м общим номером.

Источник: https://tass.ru/sport/13821759
ХК Салават Юлаев
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Владислав Третьяк
Родион Амиров
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