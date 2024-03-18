Кожевников объяснил, почему «Динамо» уступает «Трактору» в серии

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Кожевников в комментарии для «СЭ» высказался о серии второго раунда Кубка Гагарина между «Динамо» и «Трактором».

В первом матче челябинский клуб обыграл бело-голубых в Москве со счетом 4:2.

«Динамо» смотрелось лучше, по крайней мере два периода. Не хватает завершения у динамовцев. Игра выигрывается, когда завершение есть. Я не знаю, какое там настроение, надо в команде быть, но буду надеяться, что получится улучшить ситуацию с завершением атак. Хотелось бы хороший хоккей посмотреть до семи матчей», — сказал Кожевников «СЭ».

В данный момент «Трактор» ведет в серии со счетом 1-0. Следующий матч между командами пройдет в понедельник, 18 марта, в Москве. Начало — в 19.30 мск.

(Кристина Ивушкина)