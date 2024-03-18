Глава медиалиги: «Хочется еще раз увидеть Романа Ротенберга в лиге»

Глава медиалиги Николай Осипов рассказал, что начал пристальнее следить за Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и Кубком Гагарина.

«Активно слежу за Кубком Гагарина, за некоторыми командами более пристально, чем до этого, потому что некоторые хоккеисты приняли участия в играх Медиалиги. Конечно, хочется пожелать им удачи и одновременно хочется успеть их увидеть еще раз до завершения нашего чемпионата.

СКА и «Автомобилист» — одна из самых интересных пар. Отметил матчи этих команд в избранных в приложении на телефоне. Хочется еще раз увидеть Романа Ротенберга в лиге, а может, провести финал в Питере. Для этого нужно, чтобы СКА проиграл Автомобилисту (смеется). Это, конечно, шутка. Но я стал персональным болельщиком тех людей, которые были в нашей лиге», — приводит слова Осипова Legalbet.

10 марта Ротенберг провел матч в хоккейной Медиалиге за команду «Чисто Питер», уступив «Титану» со счетом 1:7.