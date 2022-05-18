Кожевников: «Нужно придумывать турниры для молодежи, чтобы им было интересно»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о влиянии санкций со стороны ИИХФ на российский хоккей.

«Думаю, многие будут уезжать. У нас народ же такой — мы не ценим то, что имеем. А потом жалеем. Молодежь же совсем другая, с ней нужно работать, а этого никто не делает. Они и так стремятся в другие лиги, а сейчас вообще побегут. Поэтому нужно придумывать турниры для молодежи, чтобы им было интересно. Появлялась возможность попасть в первую команду.

Зачем нам создавать проблемы самим себе с иностранцами? Мы сейчас посмотрели, что случилось. Почти все нас подставили. Да, были нормальные люди, но не так много. А мы с ними возимся. Сейчас останется три, и нормально. И как раз появится возможность, чтобы ребята начали играть. Накатаем. Такое уже проходили раньше», — приводит слова Кожевникова RT.

Ранее ИИХФ объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределенный срок, в том числе от чемпионата мира 2022 года. Также Россию лишили права провести МЧМ-2023.