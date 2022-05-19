Игорь Есмантович: «В первый раз слышу о разделении КХЛ на два турнира»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович специально для «СЭ» прокомментировал информацию о возможной реформе КХЛ.

— Первый раз слышу, что лига будет разделена на два турнира — КХЛ-А и КХЛ-Б, — сказал Есмантович «СЭ». — Эта информация для меня немножечко удивительная.

— Может, внутри лиги ходят какие-то слухи?

— Уверяю вас, что ничего такого я не слышал и близко.

По нашей информации, предлагается разделить клубы на два дивизиона, но не по географическому, а спортивно-финансовому принципу (формально их можно назвать КХЛ-А и КХЛ-Б) — высший и низший. В первом будет 12 команд — предполагается, что туда войдут топ-клубы. Во второй 16 — к 10 представителям КХЛ могут добавиться еще шесть клубов из ВХЛ. Точный формат проведения регулярного чемпионата и плей-офф пока неизвестен, но матчи на первой стадии турнира команды будут играть внутри своего дивизиона.

Инициатива реформы исходит от топ-клубов КХЛ, планируется, что она может быть введена уже с сезона-2022/23, однако никакого решения по данному вопросу пока не принято.