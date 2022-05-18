Стала известна сумма компенсации, полученная «Спартаком» за обмен Дроздова в «Салават Юлаев»

«Спартак» 18 мая обменял нападающего Ивана Дроздова в «Салават Юлаев» на форварда Александра Пашина и денежную компенсацию.

Как стало известно «СЭ», сумма компенсации составила 50 млн рублей.

«Салават» подписал с 22-летним белорусом контракт на три года. Минувший сезон Дроздов провел в московском «Спартаке», набрав 20 (13+7) очков в 49 матчах.