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Сегодня, 13:05

Ковальчук в ближайшие недели примет решение о подписании контракта со «Спартаком»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Илья Ковальчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук рассказал, когда примет решение о возможном продолжении карьеры.

«Этот вопрос давно со мной. Надо пообщаться с Алексеем Юрьевичем (Жамнов, главный тренер «Спартака», — прим. «СЭ»), встретиться, обсудить все детали. Если это и произойдет, то, понятно, это будет одна команда. Надо взвесить все за и против, у меня давно не было соревновательной практики, хотя я постоянно тренируюсь. Займет некоторое время, чтобы подготовить себя и помочь команде. Думаю, пройдет пара недель максимум — и будет решение», — приводит слова Ковальчука РИА Новости.

Ранее центрфорвард «Спартака» Александр Бурмистров в интервью «СЭ» выразил надежду, что Ковальчук вернется в хоккей и сыграет за красно-белых.

40-летний Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Он приостановил карьеру после сезона-2020/21. Последним клубом форварда был «Авангард».

Ковальчук играл за «Спартак» с 1999 по 2001 год.

Илья Ковальчук. «Надо жить сегодняшним днем». Ковальчук — об окончании карьеры и «Спартаке»
Источник: РИА Новости
Илья Ковальчук
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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