«Металлург» встретится с «Нефтехимиком» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 2 октября, в понедельник. Матч пройдет в ледовом дворце «Арена-Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Металлург» — «Нефтехимик» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию матча покажет телеканал КХЛ ТВ, следить за игрой можно на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — 16.50 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслируют сервисы Кинопоиск и Окко (необходимо подключить платную подписку).

Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТВ-ИН». Начало эфира — 18.50 по местному времени.

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