«Торпедо» объявило о продлении контракта с Кульбаковым

Голкипер Иван Кульбаков продлил контракт с «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба.

Как ранее сообщал «СЭ», вратарь подписал соглашение до 30 апреля 2026 года.

В текущем сезоне он сыграл восемь матчей, в которых одержал четыре победы с 90 процентов отраженных бросков и коэффициентом надежности 3,16.