Омский «Авангард» победил московский ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ (1:0, 4-2) и впервые завоевал Кубок Гагарина.

Нападающий Илья Ковальчук стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. До этого он выигрывал чемпионат в составе СКА.

Также по три чемпионских титула в карьере стало у Ильи Каблукова, Максима Чудинова, Алексея Емелина и Алексея Береглазова.