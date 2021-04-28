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Ковальчук стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина

21:30
Илья Ковальчук. Фото ХК «Авангард».
Илья Ковальчук. Фото ХК «Авангард».
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Омский «Авангард» победил московский ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ (1:0, 4-2) и впервые завоевал Кубок Гагарина.

Нападающий Илья Ковальчук стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. До этого он выигрывал чемпионат в составе СКА.

Также по три чемпионских титула в карьере стало у Ильи Каблукова, Максима Чудинова, Алексея Емелина и Алексея Береглазова.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры