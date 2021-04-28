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Толчинский выбран самым ценным игроком плей-офф КХЛ

21:28
Сергей Толчинский. Фото ХК «Авангард».
Сергей Толчинский. Фото ХК «Авангард».
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Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский признан самым ценным игроком Кубка Гагарина. В шестом матче серии против ЦСКА (1:0, 4-2) он стал автором единственного гола.

Всего в плей-офф он набрал 21 (6+15) очко в 25 матчах.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры