Толчинский выбран самым ценным игроком плей-офф КХЛ

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский признан самым ценным игроком Кубка Гагарина. В шестом матче серии против ЦСКА (1:0, 4-2) он стал автором единственного гола.

Всего в плей-офф он набрал 21 (6+15) очко в 25 матчах.