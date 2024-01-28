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Сегодня, 10:49

Ковальчук сравнил плей-офф КХЛ с марафоном

Алина Савинова
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Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук высказался о предстоящем плей-офф КХЛ.

«Мне точно без разницы, с кем мы будем играть в плей-офф. Самое главное — думать о себе, подойти к плей-офф в хорошем физическом и психологическом состоянии», — приводит ТАСС слова Ковальчука.

Он также сравнил матчи плей-офф с марафонской гонкой.

«У нас много ребят, кто раньше не играл в плей-офф. Задача — помочь им, рассказать, передать, завести, подготовить в первую очередь эмоционально. Потому что это не спринт, а марафон, надо готовиться отдельно к каждому матчу», — добавил хоккеист.

На данный момент «Спартак» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции с 74 очками за 57 матчей.

40-летний Ковальчук вернулся в «Спартак» в декабре 2023 года. Он провел 12 игр за московскую команду, в которых отметился 4 голами и 1 результативной передачей.

Источник: https://tass.ru/sport/19837917
Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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1 Металлург Мг 57 37 20 80
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3 Сал. Юлаев 55 35 20 74
4 Автомобилист 58 32 26 70
5 Трактор 56 31 25 68
6 Лада 57 28 29 68
7 Ак Барс 55 32 23 66
8 Нефтехимик 57 23 34 57
9 Сибирь 56 22 34 53
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11 Барыс 55 19 36 44
12 Адмирал 55 16 39 43
Западная конференция И В П О
1 СКА 56 37 19 77
2 Динамо М 56 36 20 77
3 Локомотив 55 36 19 76
4 Спартак 57 33 24 74
5 Торпедо 55 32 23 68
6 Северсталь 55 28 27 63
7 ЦСКА 55 28 27 61
8 Динамо Мн 55 25 30 55
9 Сочи 56 18 38 42
10 Витязь 55 17 38 41
11 Куньлунь РС 56 17 39 40
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