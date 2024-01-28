Ковальчук сравнил плей-офф КХЛ с марафоном
Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук высказался о предстоящем плей-офф КХЛ.
«Мне точно без разницы, с кем мы будем играть в плей-офф. Самое главное — думать о себе, подойти к плей-офф в хорошем физическом и психологическом состоянии», — приводит ТАСС слова Ковальчука.
Он также сравнил матчи плей-офф с марафонской гонкой.
«У нас много ребят, кто раньше не играл в плей-офф. Задача — помочь им, рассказать, передать, завести, подготовить в первую очередь эмоционально. Потому что это не спринт, а марафон, надо готовиться отдельно к каждому матчу», — добавил хоккеист.
На данный момент «Спартак» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции с 74 очками за 57 матчей.
40-летний Ковальчук вернулся в «Спартак» в декабре 2023 года. Он провел 12 игр за московскую команду, в которых отметился 4 голами и 1 результативной передачей.
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|56
|37
|19
|77
|2
|Динамо М
|56
|36
|20
|77
|3
|Локомотив
|55
|36
|19
|76
|4
|Спартак
|57
|33
|24
|74
|5
|Торпедо
|55
|32
|23
|68
|6
|Северсталь
|55
|28
|27
|63
|7
|ЦСКА
|55
|28
|27
|61
|8
|Динамо Мн
|55
|25
|30
|55
|9
|Сочи
|56
|18
|38
|42
|10
|Витязь
|55
|17
|38
|41
|11
|Куньлунь РС
|56
|17
|39
|40
|28.01
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|- : -
|28.01
|10:00
|
Амур – Металлург Мг
|- : -
|28.01
|14:00
|
Авангард – Трактор
|- : -
|28.01
|14:00
|
Барыс – Ак Барс
|- : -
|28.01
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|28.01
|17:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|28.01
|17:00
|
Сочи – Куньлунь РС
|- : -
|28.01
|17:10
|
Динамо Мн – Сибирь
|- : -