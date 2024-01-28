Ковальчук сравнил плей-офф КХЛ с марафоном

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук высказался о предстоящем плей-офф КХЛ.

«Мне точно без разницы, с кем мы будем играть в плей-офф. Самое главное — думать о себе, подойти к плей-офф в хорошем физическом и психологическом состоянии», — приводит ТАСС слова Ковальчука.

Он также сравнил матчи плей-офф с марафонской гонкой.

«У нас много ребят, кто раньше не играл в плей-офф. Задача — помочь им, рассказать, передать, завести, подготовить в первую очередь эмоционально. Потому что это не спринт, а марафон, надо готовиться отдельно к каждому матчу», — добавил хоккеист.

На данный момент «Спартак» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции с 74 очками за 57 матчей.

40-летний Ковальчук вернулся в «Спартак» в декабре 2023 года. Он провел 12 игр за московскую команду, в которых отметился 4 голами и 1 результативной передачей.