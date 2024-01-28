«Авангард» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Авангард» примет «Трактор» в рамках регулярного чемпионата КХЛ в воскресенье, 28 января. Матч состоится на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. Начало — в 14.00 по московскому времени.
В матч-центре на сайте «СЭ» будут доступны ключевые события встречи «Авангард» — «Трактор». В прямом эфире трансляцию покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Встречи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует платная онлайн-платформа «Кинопоиск».
Для жителей Омска трансляция будет доступна на телеканале «12». Начало эфира — 16.45 по местному времени. Жители Челябинска смогут следить за игрой своей команды на телеканале ОТВ, начнется трансляция — в 12.00 по местному времени.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|57
|37
|20
|80
|2
|Авангард
|55
|38
|17
|79
|3
|Сал. Юлаев
|55
|35
|20
|74
|4
|Автомобилист
|58
|32
|26
|70
|5
|Трактор
|56
|31
|25
|68
|6
|Лада
|57
|28
|29
|68
|7
|Ак Барс
|55
|32
|23
|66
|8
|Нефтехимик
|57
|23
|34
|57
|9
|Сибирь
|56
|22
|34
|53
|10
|Амур
|55
|21
|34
|53
|11
|Барыс
|55
|19
|36
|44
|12
|Адмирал
|55
|16
|39
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|56
|37
|19
|77
|2
|Динамо М
|56
|36
|20
|77
|3
|Локомотив
|55
|36
|19
|76
|4
|Спартак
|57
|33
|24
|74
|5
|Торпедо
|55
|32
|23
|68
|6
|Северсталь
|55
|28
|27
|63
|7
|ЦСКА
|55
|28
|27
|61
|8
|Динамо Мн
|55
|25
|30
|55
|9
|Сочи
|56
|18
|38
|42
|10
|Витязь
|55
|17
|38
|41
|11
|Куньлунь РС
|56
|17
|39
|40
|28.01
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|- : -
|28.01
|10:00
|
Амур – Металлург Мг
|2 : 3
|28.01
|14:00
|
Авангард – Трактор
|- : -
|28.01
|14:00
|
Барыс – Ак Барс
|- : -
|28.01
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|28.01
|17:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|28.01
|17:00
|
Сочи – Куньлунь РС
|- : -
|28.01
|17:10
|
Динамо Мн – Сибирь
|- : -