«Авангард» примет «Трактор» в рамках регулярного чемпионата КХЛ в воскресенье, 28 января. Матч состоится на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. Начало — в 14.00 по московскому времени.

В матч-центре на сайте «СЭ» будут доступны ключевые события встречи «Авангард» — «Трактор». В прямом эфире трансляцию покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Встречи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует платная онлайн-платформа «Кинопоиск».

Для жителей Омска трансляция будет доступна на телеканале «12». Начало эфира — 16.45 по местному времени. Жители Челябинска смогут следить за игрой своей команды на телеканале ОТВ, начнется трансляция — в 12.00 по местному времени.

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