Форвард «Спартака» Ковальчук рассказал, как изменилась игра команды после серии поражений

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук рассказал, как команде удалось прервать серию поражений в матчах КХЛ.

«Мы сделали правильные выводы после той серии неудач дома плюс поговорили с болельщиками в Казани. Это очень приятно, когда ребята проявляют инициативу, говорят от души теплые слова, что они в любой ситуации рядом и мы не одни. И это дало нам импульс. Плюс мы чуть по-другому начали играть, готовиться к плей-офф. И те ребята, которые выходят на лед вместо травмированных, проявляют себя очень здорово», — приводит ТАСС слова Ковальчука.

С 5 по 14 января «Спартак» проиграл пять матчей подряд, а затем одержал три победы в пяти встречах. В двух последних играх красно-белые обыграли московское «Динамо» — 6:3 и 4:3 после буллитов. На данный момент «Спартак» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции с 74 очками за 57 матчей.

40-летний Ковальчук вернулся в «Спартак» в декабре 2023 года. Он провел 12 игр за московскую команду, в которых отметился 4 голами и 1 результативной передачей.