Ковальчук рассказал о желании открыть Академию хоккея

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук ответил на вопрос о возможном открытии собственной хоккейной академии.

— Каких игроков подметил в «Спартаке»?

— Молодежь хорошая. Иванов, Орлов, Сусуев, защита хорошая. Классно, что ребята развиваются, академия хорошо работает.

— Думал ли насчет академии Ковальчука?

— Да, есть мысль. Возможно, сделаю, — сказал Ковальчук на встрече с болельщиками.

Ранее «СЭ» сообщал, что Ковальчук может стать генменеджером «Спартака».

Александр Абустин