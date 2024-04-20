Ковальчук рассказал о своей мечте

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук ответил на вопрос о своей мечте.

«Мечтаю, чтобы был мир во всем мире. Хочу, чтобы детишки могли играть, летать в другие страны и развиваться», — сказал Ковальчук.

В этом сезоне 41-летний Ковальчук провел в регулярном чемпионате КХЛ за красно-белых 20 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал четыре ассиста.

Александр Абустин