Ковальчук не попал в состав «Спартака» на первый матч серии против «Металлурга»

«Спартак» опубликовал состав на первый матч серии второго раунда Кубка Гагарина против «Металлурга».

Первая игра серии пройдет в Магнитогорске 17 марта. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Нападающий красно-белых Илья Ковальчук не включен в состав. 40-летний форвард пропустит четвертый матч плей-офф подряд.

Ковальчук сыграл в одном матче серии первого раунда Кубка Гагарина против «Северстали» (4-1). Всего он пропустил 7 из последних 8 матчей красно-белых в КХЛ.

Хоккеист в декабре прошлого года подписал контракт с красно-белыми. В регулярном чемпионате он провел 20 матчей, набрав 8 (4+4) очков.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Металлург» — «Спартак».